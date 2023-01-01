دولار أسترالي (AUD)

والدولار الأسترالي هو عملة كمنولث أستراليا وجزره المستقلة، وهو رمز الدولار. إنه رمز بدولارات الولايات المتحدة، ولكن يمكن كتابته باستخدام دولار أسترالي أو دولار أسترالي لتمييزه عن العملات الأخرى القائمة على الدولار. وعادة ما يتم تبادل الجنيه الأمريكي في الأسواق العالمية بالجنيه البريطاني، وهو عملة ورقية. إنها خامس العملة الأكثر تداولاً في العالم، خلف الدولار الأميركي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ولمعامل التحويل الخاص بوحدة الدفاع الذاتي 5 أرقام هامة.