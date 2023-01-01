دولار أسترالي (AUD)
والدولار الأسترالي هو عملة كمنولث أستراليا وجزره المستقلة، وهو رمز الدولار. إنه رمز بدولارات الولايات المتحدة، ولكن يمكن كتابته باستخدام دولار أسترالي أو دولار أسترالي لتمييزه عن العملات الأخرى القائمة على الدولار. وعادة ما يتم تبادل الجنيه الأمريكي في الأسواق العالمية بالجنيه البريطاني، وهو عملة ورقية. إنها خامس العملة الأكثر تداولاً في العالم، خلف الدولار الأميركي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ولمعامل التحويل الخاص بوحدة الدفاع الذاتي 5 أرقام هامة.
اسم العملة
دولار أسترالي
رمز العملة
A$
سعر الصرف AUD
|USD
|GBP
|INR
|EUR
|NZD
|JPY
|CAD
|SGD
|من AUD
|0.64400
|0.52237
|53.40370
|0.60475
|1.08655
|95.55350
|0.86760
|0.87980
|إلى AUD
|1.55280
|1.91436
|0.01873
|1.65357
|0.92034
|0.01047
|1.15261
|1.13662
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.