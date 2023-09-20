دولار أسترالي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل AUD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
5035.37 hkd

1.00000 AUD = 5.03537 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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AUD إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.32761.435561.654990.9579518.2084
1GBP1.1574111.23285102.2341.661571.915551.1087421.0752
1USD0.938950.811129182.9251.347751.553760.8994517.0947
1INR0.01132150.009781470.012059110.01625260.01873690.01084650.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار هونغ كونغ
1 AUD5.03537 HKD
5 AUD25.17685 HKD
10 AUD50.35370 HKD
20 AUD100.70740 HKD
50 AUD251.76850 HKD
100 AUD503.53700 HKD
250 AUD1258.84250 HKD
500 AUD2517.68500 HKD
1000 AUD5035.37000 HKD
2000 AUD10070.74000 HKD
5000 AUD25176.85000 HKD
10000 AUD50353.70000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار أسترالي
100 HKD19.85950 AUD
200 HKD39.71900 AUD
300 HKD59.57850 AUD
500 HKD99.29750 AUD
1000 HKD198.59500 AUD
2000 HKD397.19000 AUD
2500 HKD496.48750 AUD
3000 HKD595.78500 AUD
4000 HKD794.38000 AUD
5000 HKD992.97500 AUD
10000 HKD1985.95000 AUD
20000 HKD3971.90000 AUD