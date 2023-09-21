رينغيت ماليزي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MYR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
١٬٦٦٧٫١٠ hkd

1.00000 MYR = 1.66710 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:55 UTC
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MYR إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3674
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1763
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.227
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار هونغ كونغ
1 MYR1.66710 HKD
5 MYR8.33550 HKD
10 MYR16.67100 HKD
20 MYR33.34200 HKD
50 MYR83.35500 HKD
100 MYR166.71000 HKD
250 MYR416.77500 HKD
500 MYR833.55000 HKD
1000 MYR1667.10000 HKD
2000 MYR3334.20000 HKD
5000 MYR8335.50000 HKD
10000 MYR16671.00000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / رينغيت ماليزي
100 HKD59.98440 MYR
200 HKD119.96880 MYR
300 HKD179.95320 MYR
500 HKD299.92200 MYR
1000 HKD599.84400 MYR
2000 HKD1199.68800 MYR
2500 HKD1499.61000 MYR
3000 HKD1799.53200 MYR
4000 HKD2399.37600 MYR
5000 HKD2999.22000 MYR
10000 HKD5998.44000 MYR
20000 HKD11996.88000 MYR