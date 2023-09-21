رينغيت ماليزي إلى جنيه إسترليني

تحويل MYR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
١٧٣٫٤١ gbp

1.00000 MYR = 0.17341 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:54 UTC
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MYR إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661580.964518.3666
1GBP1.1529411.2292102.181.656651.915691.1120121.1754
1USD0.937950.813537183.1271.347751.558480.9046517.227
1INR0.01128340.009786680.012029810.01621310.01874820.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه استرليني
1 MYR0.17341 GBP
5 MYR0.86704 GBP
10 MYR1.73407 GBP
20 MYR3.46814 GBP
50 MYR8.67035 GBP
100 MYR17.34070 GBP
250 MYR43.35175 GBP
500 MYR86.70350 GBP
1000 MYR173.40700 GBP
2000 MYR346.81400 GBP
5000 MYR867.03500 GBP
10000 MYR1734.07000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / رينغيت ماليزي
1 GBP5.76679 MYR
5 GBP28.83395 MYR
10 GBP57.66790 MYR
20 GBP115.33580 MYR
50 GBP288.33950 MYR
100 GBP576.67900 MYR
250 GBP1441.69750 MYR
500 GBP2883.39500 MYR
1000 GBP5766.79000 MYR
2000 GBP11533.58000 MYR
5000 GBP28833.95000 MYR
10000 GBP57667.90000 MYR