كرونة دنماركية إلى جنيه إسترليني

تحويل DKK إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١١٦٫٢٤ gbp

1.00000 DKK = 0.11624 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:31 UTC
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DKK إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065888.60921.43841.663750.9662518.2286
1GBP1.15411.2299102.2521.659871.919921.1150521.0352
1USD0.938250.813074183.13871.34961.561040.906617.1032
1INR0.01128550.009779730.012028110.01623310.01877630.01090470.205719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / جنيه استرليني
1 DKK0.11624 GBP
5 DKK0.58122 GBP
10 DKK1.16243 GBP
20 DKK2.32486 GBP
50 DKK5.81215 GBP
100 DKK11.62430 GBP
250 DKK29.06075 GBP
500 DKK58.12150 GBP
1000 DKK116.24300 GBP
2000 DKK232.48600 GBP
5000 DKK581.21500 GBP
10000 DKK1162.43000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / كرونة دانمركية
1 GBP8.60268 DKK
5 GBP43.01340 DKK
10 GBP86.02680 DKK
20 GBP172.05360 DKK
50 GBP430.13400 DKK
100 GBP860.26800 DKK
250 GBP2150.67000 DKK
500 GBP4301.34000 DKK
1000 GBP8602.68000 DKK
2000 GBP17205.36000 DKK
5000 GBP43013.40000 DKK
10000 GBP86026.80000 DKK