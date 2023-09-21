كرونة دنماركية إلى يورو

تحويل DKK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١٣٤٫١٤ eur

1.00000 DKK = 0.13414 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:31 UTC
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DKK إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065888.60921.43841.663750.9662518.2286
1GBP1.15411.2299102.2521.659871.919921.1150521.0352
1USD0.938250.813074183.13871.34961.561040.906617.1032
1INR0.01128550.009779730.012028110.01623310.01877630.01090470.205719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / اليورو
1 DKK0.13414 EUR
5 DKK0.67072 EUR
10 DKK1.34144 EUR
20 DKK2.68288 EUR
50 DKK6.70720 EUR
100 DKK13.41440 EUR
250 DKK33.53600 EUR
500 DKK67.07200 EUR
1000 DKK134.14400 EUR
2000 DKK268.28800 EUR
5000 DKK670.72000 EUR
10000 DKK1341.44000 EUR
معدلات التحويل اليورو / كرونة دانمركية
1 EUR7.45465 DKK
5 EUR37.27325 DKK
10 EUR74.54650 DKK
20 EUR149.09300 DKK
50 EUR372.73250 DKK
100 EUR745.46500 DKK
250 EUR1863.66250 DKK
500 EUR3727.32500 DKK
1000 EUR7454.65000 DKK
2000 EUR14909.30000 DKK
5000 EUR37273.25000 DKK
10000 EUR74546.50000 DKK