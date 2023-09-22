دولار نيوزيلندي إلى يورو

تحويل NZD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
555.89 eur

1.00000 NZD = 0.55589 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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NZD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436291.663280.9644518.3593
1GBP1.1528711.2284101.8091.655881.917581.1118921.1662
1USD0.938550.814067182.87951.3481.561040.9051517.2307
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626460.0188350.01092130.207901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / اليورو
1 NZD0.55589 EUR
5 NZD2.77944 EUR
10 NZD5.55889 EUR
20 NZD11.11778 EUR
50 NZD27.79445 EUR
100 NZD55.58890 EUR
250 NZD138.97225 EUR
500 NZD277.94450 EUR
1000 NZD555.88900 EUR
2000 NZD1111.77800 EUR
5000 NZD2779.44500 EUR
10000 NZD5558.89000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار نيوزيلندي
1 EUR1.79892 NZD
5 EUR8.99460 NZD
10 EUR17.98920 NZD
20 EUR35.97840 NZD
50 EUR89.94600 NZD
100 EUR179.89200 NZD
250 EUR449.73000 NZD
500 EUR899.46000 NZD
1000 EUR1798.92000 NZD
2000 EUR3597.84000 NZD
5000 EUR8994.60000 NZD
10000 EUR17989.20000 NZD