دولار نيوزيلندي إلى دولار كندي

تحويل NZD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
798.31 cad

1.00000 NZD = 0.79831 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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NZD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065488.29981.436321.663390.9644518.3601
1GBP1.152811.22825101.7971.655871.917641.1118221.1666
1USD0.93860.814166182.87951.348151.561280.9052517.2331
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.0188380.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار كندي
1 NZD0.79831 CAD
5 NZD3.99153 CAD
10 NZD7.98307 CAD
20 NZD15.96614 CAD
50 NZD39.91535 CAD
100 NZD79.83070 CAD
250 NZD199.57675 CAD
500 NZD399.15350 CAD
1000 NZD798.30700 CAD
2000 NZD1596.61400 CAD
5000 NZD3991.53500 CAD
10000 NZD7983.07000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار نيوزيلندي
1 CAD1.25265 NZD
5 CAD6.26325 NZD
10 CAD12.52650 NZD
20 CAD25.05300 NZD
50 CAD62.63250 NZD
100 CAD125.26500 NZD
250 CAD313.16250 NZD
500 CAD626.32500 NZD
1000 CAD1252.65000 NZD
2000 CAD2505.30000 NZD
5000 CAD6263.25000 NZD
10000 CAD12526.50000 NZD