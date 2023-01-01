روبية هندية إلى دولار كندي

تحويل INR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٦٢٫٦٢ cad

1.00000 INR = 0.01626 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:1 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

INR إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 CAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063288.16591.433781.655690.957318.2139
1GBP1.1580811.2312102.0971.660331.917311.1086321.0919
1USD0.94060.812216182.9251.348551.557270.9004517.1312
1INR0.01134230.009794580.012059110.01626230.01877920.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار كندي
1 INR0.01626 CAD
5 INR0.08131 CAD
10 INR0.16262 CAD
20 INR0.32525 CAD
50 INR0.81312 CAD
100 INR1.62623 CAD
250 INR4.06557 CAD
500 INR8.13115 CAD
1000 INR16.26230 CAD
2000 INR32.52460 CAD
5000 INR81.31150 CAD
10000 INR162.62300 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / الروبية الهندية
1 CAD61.49200 INR
5 CAD307.46000 INR
10 CAD614.92000 INR
20 CAD1229.84000 INR
50 CAD3074.60000 INR
100 CAD6149.20000 INR
250 CAD15373.00000 INR
500 CAD30746.00000 INR
1000 CAD61492.00000 INR
2000 CAD122984.00000 INR
5000 CAD307460.00000 INR
10000 CAD614920.00000 INR