دولار أمريكي إلى دولار سنغافوري

تحويل USD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٬٣٦٧٫٢٥ sgd

1.00000 USD = 1.36725 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:25 UTC
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USD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.65580.957618.212
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917261.1088521.0878
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556780.9003517.123
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877340.01085740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار سنغافورة
1 USD1.36725 SGD
5 USD6.83625 SGD
10 USD13.67250 SGD
20 USD27.34500 SGD
50 USD68.36250 SGD
100 USD136.72500 SGD
250 USD341.81250 SGD
500 USD683.62500 SGD
1000 USD1367.25000 SGD
2000 USD2734.50000 SGD
5000 USD6836.25000 SGD
10000 USD13672.50000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار أمريكي
1 SGD0.73140 USD
5 SGD3.65698 USD
10 SGD7.31395 USD
20 SGD14.62790 USD
50 SGD36.56975 USD
100 SGD73.13950 USD
250 SGD182.84875 USD
500 SGD365.69750 USD
1000 SGD731.39500 USD
2000 SGD1462.79000 USD
5000 SGD3656.97500 USD
10000 SGD7313.95000 USD