روبية إندونيسية إلى دولار سنغافوري

تحويل IDR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٨٨٫٩٤ sgd

1.00000 IDR = 0.00009 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:48 UTC
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IDR إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.6281.438891.661990.9634518.3109
1GBP1.1523411.2284102.131.658091.915191.1102221.1005
1USD0.93810.814067183.14071.34981.559090.903817.1772
1INR0.01128310.009791440.012027810.01623510.01875240.01087070.206604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار سنغافورة
1 IDR0.00009 SGD
5 IDR0.00044 SGD
10 IDR0.00089 SGD
20 IDR0.00178 SGD
50 IDR0.00445 SGD
100 IDR0.00889 SGD
250 IDR0.02223 SGD
500 IDR0.04447 SGD
1000 IDR0.08894 SGD
2000 IDR0.17788 SGD
5000 IDR0.44470 SGD
10000 IDR0.88940 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الروبية الإندونيسية
1 SGD11243.60000 IDR
5 SGD56218.00000 IDR
10 SGD112436.00000 IDR
20 SGD224872.00000 IDR
50 SGD562180.00000 IDR
100 SGD1124360.00000 IDR
250 SGD2810900.00000 IDR
500 SGD5621800.00000 IDR
1000 SGD11243600.00000 IDR
2000 SGD22487200.00000 IDR
5000 SGD56218000.00000 IDR
10000 SGD112436000.00000 IDR