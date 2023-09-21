يوان صيني إلى دولار سنغافوري

تحويل CNY إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٨٧٫٢٤ sgd

1.00000 CNY = 0.18724 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

CNY إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065888.59751.437551.662460.964518.2064
1GBP1.1555411.2316102.381.661181.921071.1145121.0387
1USD0.938250.811952183.12771.34881.559820.90517.0824
1INR0.0112870.009767530.012029710.01622560.01876410.01088690.205496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار سنغافورة
1 CNY0.18724 SGD
5 CNY0.93620 SGD
10 CNY1.87241 SGD
20 CNY3.74482 SGD
50 CNY9.36205 SGD
100 CNY18.72410 SGD
250 CNY46.81025 SGD
500 CNY93.62050 SGD
1000 CNY187.24100 SGD
2000 CNY374.48200 SGD
5000 CNY936.20500 SGD
10000 CNY1872.41000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Chinese Yuan RMB
1 SGD5.34071 CNY
5 SGD26.70355 CNY
10 SGD53.40710 CNY
20 SGD106.81420 CNY
50 SGD267.03550 CNY
100 SGD534.07100 CNY
250 SGD1335.17750 CNY
500 SGD2670.35500 CNY
1000 SGD5340.71000 CNY
2000 SGD10681.42000 CNY
5000 SGD26703.55000 CNY
10000 SGD53407.10000 CNY