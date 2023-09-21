شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار سنغافوري

تحويل ILS إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
358.39 sgd

1.00000 ILS = 0.35839 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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ILS إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار سنغافورة
1 ILS0.35839 SGD
5 ILS1.79197 SGD
10 ILS3.58393 SGD
20 ILS7.16786 SGD
50 ILS17.91965 SGD
100 ILS35.83930 SGD
250 ILS89.59825 SGD
500 ILS179.19650 SGD
1000 ILS358.39300 SGD
2000 ILS716.78600 SGD
5000 ILS1791.96500 SGD
10000 ILS3583.93000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Israeli New Sheqel
1 SGD2.79024 ILS
5 SGD13.95120 ILS
10 SGD27.90240 ILS
20 SGD55.80480 ILS
50 SGD139.51200 ILS
100 SGD279.02400 ILS
250 SGD697.56000 ILS
500 SGD1395.12000 ILS
1000 SGD2790.24000 ILS
2000 SGD5580.48000 ILS
5000 SGD13951.20000 ILS
10000 SGD27902.40000 ILS