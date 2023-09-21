شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار أمريكي

تحويل ILS إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٦٢٫١٢ usd

1.00000 ILS = 0.26212 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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ILS إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.63991.437911.659610.9621518.3076
1GBP1.1533411.22975102.2271.658321.914011.1096821.1139
1USD0.93780.813173183.12851.34851.556420.902417.1693
1INR0.01128160.009782130.012029610.01622190.01872310.01085550.206539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار أمريكي
1 ILS0.26212 USD
5 ILS1.31061 USD
10 ILS2.62123 USD
20 ILS5.24246 USD
50 ILS13.10615 USD
100 ILS26.21230 USD
250 ILS65.53075 USD
500 ILS131.06150 USD
1000 ILS262.12300 USD
2000 ILS524.24600 USD
5000 ILS1310.61500 USD
10000 ILS2621.23000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Israeli New Sheqel
1 USD3.81500 ILS
5 USD19.07500 ILS
10 USD38.15000 ILS
20 USD76.30000 ILS
50 USD190.75000 ILS
100 USD381.50000 ILS
250 USD953.75000 ILS
500 USD1907.50000 ILS
1000 USD3815.00000 ILS
2000 USD7630.00000 ILS
5000 USD19075.00000 ILS
10000 USD38150.00000 ILS