فرنك سويسري إلى دولار أمريكي

تحويل CHF إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
1111.23 usd

1.00000 CHF = 1.11123 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:21 UTC
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CHF إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.657890.957218.2194
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920121.1086421.1012
1USD0.94010.811721182.9251.34891.55860.899917.1283
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879530.0108520.206552

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار أمريكي
1 CHF1.11123 USD
5 CHF5.55615 USD
10 CHF11.11230 USD
20 CHF22.22460 USD
50 CHF55.56150 USD
100 CHF111.12300 USD
250 CHF277.80750 USD
500 CHF555.61500 USD
1000 CHF1111.23000 USD
2000 CHF2222.46000 USD
5000 CHF5556.15000 USD
10000 CHF11112.30000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الفرنك السويسري
1 USD0.89990 CHF
5 USD4.49950 CHF
10 USD8.99900 CHF
20 USD17.99800 CHF
50 USD44.99500 CHF
100 USD89.99000 CHF
250 USD224.97500 CHF
500 USD449.95000 CHF
1000 USD899.90000 CHF
2000 USD1799.80000 CHF
5000 USD4499.50000 CHF
10000 USD8999.00000 CHF