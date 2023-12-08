5000 فرنك سويسري إلى دولار أمريكي

تحويل CHF إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ chf
٥٬٧١٢٫٣٥ usd

1.00000 CHF = 1.14247 USD

Mid-market exchange rate at 10:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.078489.91541.463771.630730.943918.7868
1 GBP1.1657711.25725104.8281.706531.901181.1003721.9026
1 USD0.92730.795387183.37851.357351.512170.875317.421
1 INR0.01112160.009539470.011993510.01627940.01813620.01049790.208939

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار أمريكي
1 CHF1.14247 USD
5 CHF5.71235 USD
10 CHF11.42470 USD
20 CHF22.84940 USD
50 CHF57.12350 USD
100 CHF114.24700 USD
250 CHF285.61750 USD
500 CHF571.23500 USD
1000 CHF1142.47000 USD
2000 CHF2284.94000 USD
5000 CHF5712.35000 USD
10000 CHF11424.70000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الفرنك السويسري
1 USD0.87530 CHF
5 USD4.37650 CHF
10 USD8.75300 CHF
20 USD17.50600 CHF
50 USD43.76500 CHF
100 USD87.53000 CHF
250 USD218.82500 CHF
500 USD437.65000 CHF
1000 USD875.30000 CHF
2000 USD1750.60000 CHF
5000 USD4376.50000 CHF
10000 USD8753.00000 CHF