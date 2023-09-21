فرنك سويسري إلى جنيه إسترليني

تحويل CHF إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٩٠٢٫٠١ gbp

1.00000 CHF = 0.90201 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:12 UTC
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CHF إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434511.656520.957218.2195
1GBP1.1582111.23225102.1841.66151.918651.1086421.1025
1USD0.939950.811524182.9251.348351.557030.899717.1252
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625990.01877630.01084960.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه استرليني
1 CHF0.90201 GBP
5 CHF4.51003 GBP
10 CHF9.02006 GBP
20 CHF18.04012 GBP
50 CHF45.10030 GBP
100 CHF90.20060 GBP
250 CHF225.50150 GBP
500 CHF451.00300 GBP
1000 CHF902.00600 GBP
2000 CHF1804.01200 GBP
5000 CHF4510.03000 GBP
10000 CHF9020.06000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الفرنك السويسري
1 GBP1.10864 CHF
5 GBP5.54320 CHF
10 GBP11.08640 CHF
20 GBP22.17280 CHF
50 GBP55.43200 CHF
100 GBP110.86400 CHF
250 GBP277.16000 CHF
500 GBP554.32000 CHF
1000 GBP1108.64000 CHF
2000 GBP2217.28000 CHF
5000 GBP5543.20000 CHF
10000 GBP11086.40000 CHF