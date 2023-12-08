100 فرنك سويسري إلى جنيه إسترليني

تحويل CHF إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

100 chf
90.99 gbp

1.00000 CHF = 0.90993 GBP

Mid-market exchange rate at 09:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858251.077789.85431.463521.63140.943218.8051
1 GBP1.1651611.2557104.6951.705241.900851.0989821.9111
1 USD0.92790.796369183.3761.3581.513780.875217.4493
1 INR0.01112910.009551530.011993910.01628770.0181560.0104970.209284

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه استرليني
1 CHF0.90993 GBP
5 CHF4.54967 GBP
10 CHF9.09934 GBP
20 CHF18.19868 GBP
50 CHF45.49670 GBP
100 CHF90.99340 GBP
250 CHF227.48350 GBP
500 CHF454.96700 GBP
1000 CHF909.93400 GBP
2000 CHF1819.86800 GBP
5000 CHF4549.67000 GBP
10000 CHF9099.34000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الفرنك السويسري
1 GBP1.09898 CHF
5 GBP5.49490 CHF
10 GBP10.98980 CHF
20 GBP21.97960 CHF
50 GBP54.94900 CHF
100 GBP109.89800 CHF
250 GBP274.74500 CHF
500 GBP549.49000 CHF
1000 GBP1098.98000 CHF
2000 GBP2197.96000 CHF
5000 GBP5494.90000 CHF
10000 GBP10989.80000 CHF