فرنك سويسري إلى دولار كندي

تحويل CHF إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٬٤٩٨٫٥٠ cad

1.00000 CHF = 1.49850 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:9 UTC
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CHF إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434551.656620.9573518.2058
1GBP1.1581411.2324102.1971.661521.918731.1087521.0862
1USD0.93980.811425182.9251.34821.55690.899717.1099
1INR0.01133320.009785050.012059110.01625810.01877490.01084960.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار كندي
1 CHF1.49850 CAD
5 CHF7.49250 CAD
10 CHF14.98500 CAD
20 CHF29.97000 CAD
50 CHF74.92500 CAD
100 CHF149.85000 CAD
250 CHF374.62500 CAD
500 CHF749.25000 CAD
1000 CHF1498.50000 CAD
2000 CHF2997.00000 CAD
5000 CHF7492.50000 CAD
10000 CHF14985.00000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / الفرنك السويسري
1 CAD0.66733 CHF
5 CAD3.33667 CHF
10 CAD6.67334 CHF
20 CAD13.34668 CHF
50 CAD33.36670 CHF
100 CAD66.73340 CHF
250 CAD166.83350 CHF
500 CAD333.66700 CHF
1000 CAD667.33400 CHF
2000 CAD1334.66800 CHF
5000 CAD3336.67000 CHF
10000 CAD6673.34000 CHF