روبية إندونيسية إلى دولار كندي

تحويل IDR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٨٧٫٧٠ cad

1.00000 IDR = 0.00009 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:39 UTC
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IDR إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار كندي
1 IDR0.00009 CAD
5 IDR0.00044 CAD
10 IDR0.00088 CAD
20 IDR0.00175 CAD
50 IDR0.00438 CAD
100 IDR0.00877 CAD
250 IDR0.02192 CAD
500 IDR0.04385 CAD
1000 IDR0.08770 CAD
2000 IDR0.17540 CAD
5000 IDR0.43849 CAD
10000 IDR0.87698 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / الروبية الإندونيسية
1 CAD11402.80000 IDR
5 CAD57014.00000 IDR
10 CAD114028.00000 IDR
20 CAD228056.00000 IDR
50 CAD570140.00000 IDR
100 CAD1140280.00000 IDR
250 CAD2850700.00000 IDR
500 CAD5701400.00000 IDR
1000 CAD11402800.00000 IDR
2000 CAD22805600.00000 IDR
5000 CAD57014000.00000 IDR
10000 CAD114028000.00000 IDR