رينغيت ماليزي إلى دولار كندي

تحويل MYR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
287.27 cad

1.00000 MYR = 0.28728 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:51 UTC
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MYR إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661650.9645518.3679
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915761.11221.1768
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558480.9046517.2274
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874820.01088270.207242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار كندي
1 MYR0.28728 CAD
5 MYR1.43637 CAD
10 MYR2.87275 CAD
20 MYR5.74550 CAD
50 MYR14.36375 CAD
100 MYR28.72750 CAD
250 MYR71.81875 CAD
500 MYR143.63750 CAD
1000 MYR287.27500 CAD
2000 MYR574.55000 CAD
5000 MYR1436.37500 CAD
10000 MYR2872.75000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / رينغيت ماليزي
1 CAD3.48099 MYR
5 CAD17.40495 MYR
10 CAD34.80990 MYR
20 CAD69.61980 MYR
50 CAD174.04950 MYR
100 CAD348.09900 MYR
250 CAD870.24750 MYR
500 CAD1740.49500 MYR
1000 CAD3480.99000 MYR
2000 CAD6961.98000 MYR
5000 CAD17404.95000 MYR
10000 CAD34809.90000 MYR