دولار أمريكي إلى يورو

تحويل USD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٩٤٠٫٤٥ eur

1.00000 USD = 0.94045 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:17 UTC
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USD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 EUR
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / اليورو
1 USD0.94045 EUR
5 USD4.70225 EUR
10 USD9.40450 EUR
20 USD18.80900 EUR
50 USD47.02250 EUR
100 USD94.04500 EUR
250 USD235.11250 EUR
500 USD470.22500 EUR
1000 USD940.45000 EUR
2000 USD1880.90000 EUR
5000 USD4702.25000 EUR
10000 USD9404.50000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار أمريكي
1 EUR1.06335 USD
5 EUR5.31675 USD
10 EUR10.63350 USD
20 EUR21.26700 USD
50 EUR53.16750 USD
100 EUR106.33500 USD
250 EUR265.83750 USD
500 EUR531.67500 USD
1000 EUR1063.35000 USD
2000 EUR2126.70000 USD
5000 EUR5316.75000 USD
10000 EUR10633.50000 USD