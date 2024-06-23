تحويل USD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

50 دولار أمريكي إلى يورو

50 usd
46.78 eur

$1.000 USD = €0.9356 EUR

Mid-market exchange rate at 00:16
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63111.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6910.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.2860.989116.69910.6830.5775.29913.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / اليورو
1 USD٠٫٩٣٥٦٠ EUR
5 USD٤٫٦٧٨٠٠ EUR
10 USD٩٫٣٥٦٠٠ EUR
20 USD١٨٫٧١٢٠٠ EUR
50 USD٤٦٫٧٨٠٠٠ EUR
100 USD٩٣٫٥٦٠٠٠ EUR
250 USD٢٣٣٫٩٠٠٠٠ EUR
500 USD٤٦٧٫٨٠٠٠٠ EUR
1000 USD٩٣٥٫٦٠٠٠٠ EUR
2000 USD١٬٨٧١٫٢٠٠٠٠ EUR
5000 USD٤٬٦٧٨٫٠٠٠٠٠ EUR
10000 USD٩٬٣٥٦٫٠٠٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار أمريكي
1 EUR١٫٠٦٨٨٠ USD
5 EUR٥٫٣٤٤٠٠ USD
10 EUR١٠٫٦٨٨٠٠ USD
20 EUR٢١٫٣٧٦٠٠ USD
50 EUR٥٣٫٤٤٠٠٠ USD
100 EUR١٠٦٫٨٨٠٠٠ USD
250 EUR٢٦٧٫٢٠٠٠٠ USD
500 EUR٥٣٤٫٤٠٠٠٠ USD
1000 EUR١٬٠٦٨٫٨٠٠٠٠ USD
2000 EUR٢٬١٣٧٫٦٠٠٠٠ USD
5000 EUR٥٬٣٤٤٫٠٠٠٠٠ USD
10000 EUR١٠٬٦٨٨٫٠٠٠٠٠ USD