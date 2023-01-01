Mexican Peso (MXN)

البيزو المكسيكي هو العملة المكسيكية. رمز العملة هو MXN ورمزه هو $. ولتمييزه عن العملات الأخرى التي تستخدم الرمز الدولاري، يُكتب البيزو أحيانا على أنه M$, MX$, أو MEX$. وقد حل الرمز MXN محل الرمز السابق MXP. ولالبيزو معامل تحويل يبلغ 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية. وأكثر بورصة البيزو شعبية هي الدولار الأمريكي.

اسم العملة

Mexican Peso

رمز العملة

Mex$

سعر الصرف MXN

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
من MXN0.058480.054940.078814.849270.047450.052620.090890.28538
إلى MXN17.1005018.2026012.688700.2062221.0747019.0048011.002503.50406

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مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف بيزو مكسيكي