Mexican Peso (MXN)
البيزو المكسيكي هو العملة المكسيكية. رمز العملة هو MXN ورمزه هو $. ولتمييزه عن العملات الأخرى التي تستخدم الرمز الدولاري، يُكتب البيزو أحيانا على أنه M$, MX$, أو MEX$. وقد حل الرمز MXN محل الرمز السابق MXP. ولالبيزو معامل تحويل يبلغ 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية. وأكثر بورصة البيزو شعبية هي الدولار الأمريكي.
اسم العملة
Mexican Peso
رمز العملة
Mex$
سعر الصرف MXN
|USD
|EUR
|CAD
|INR
|GBP
|CHF
|AUD
|BRL
|من MXN
|0.05848
|0.05494
|0.07881
|4.84927
|0.04745
|0.05262
|0.09089
|0.28538
|إلى MXN
|17.10050
|18.20260
|12.68870
|0.20622
|21.07470
|19.00480
|11.00250
|3.50406
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.