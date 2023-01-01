Mexican Peso (MXN)

البيزو المكسيكي هو العملة المكسيكية. رمز العملة هو MXN ورمزه هو $. ولتمييزه عن العملات الأخرى التي تستخدم الرمز الدولاري، يُكتب البيزو أحيانا على أنه M$, MX$, أو MEX$. وقد حل الرمز MXN محل الرمز السابق MXP. ولالبيزو معامل تحويل يبلغ 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية. وأكثر بورصة البيزو شعبية هي الدولار الأمريكي.