بيزو مكسيكي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MXN إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
456.73 hkd

1.00000 MXN = 0.45673 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:27 UTC
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MXN إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.18241.434531.658070.957218.2181
1GBP1.1582111.23165102.1351.66151.92041.1086421.1005
1USD0.94040.811919182.9251.3491.559210.900117.1319
1INR0.01134010.0097910.012059110.01626770.01880270.01085440.206595

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار هونغ كونغ
1 MXN0.45673 HKD
5 MXN2.28365 HKD
10 MXN4.56730 HKD
20 MXN9.13460 HKD
50 MXN22.83650 HKD
100 MXN45.67300 HKD
250 MXN114.18250 HKD
500 MXN228.36500 HKD
1000 MXN456.73000 HKD
2000 MXN913.46000 HKD
5000 MXN2283.65000 HKD
10000 MXN4567.30000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Mexican Peso
100 HKD218.94800 MXN
200 HKD437.89600 MXN
300 HKD656.84400 MXN
500 HKD1094.74000 MXN
1000 HKD2189.48000 MXN
2000 HKD4378.96000 MXN
2500 HKD5473.70000 MXN
3000 HKD6568.44000 MXN
4000 HKD8757.92000 MXN
5000 HKD10947.40000 MXN
10000 HKD21894.80000 MXN
20000 HKD43789.60000 MXN