فرنك سويسري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل CHF إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٨٬٦٩٦٫٩٥ hkd

1.00000 CHF = 8.69695 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:12 UTC
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CHF إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434511.656520.957218.2195
1GBP1.1582111.23225102.1841.66151.918651.1086421.1025
1USD0.939950.811524182.9251.348351.557030.899717.1252
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625990.01877630.01084960.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار هونغ كونغ
1 CHF8.69695 HKD
5 CHF43.48475 HKD
10 CHF86.96950 HKD
20 CHF173.93900 HKD
50 CHF434.84750 HKD
100 CHF869.69500 HKD
250 CHF2174.23750 HKD
500 CHF4348.47500 HKD
1000 CHF8696.95000 HKD
2000 CHF17393.90000 HKD
5000 CHF43484.75000 HKD
10000 CHF86969.50000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الفرنك السويسري
100 HKD11.49830 CHF
200 HKD22.99660 CHF
300 HKD34.49490 CHF
500 HKD57.49150 CHF
1000 HKD114.98300 CHF
2000 HKD229.96600 CHF
2500 HKD287.45750 CHF
3000 HKD344.94900 CHF
4000 HKD459.93200 CHF
5000 HKD574.91500 CHF
10000 HKD1149.83000 CHF
20000 HKD2299.66000 CHF