دولار أمريكي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل USD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
7824.35 hkd

1.00000 USD = 7.82435 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:19 UTC
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USD إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 HKD
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063588.19071.433861.655380.957618.2125
1GBP1.1578811.23135102.111.660171.916651.1087821.087
1USD0.94030.812117182.9251.348251.556540.900517.1251
1INR0.01133910.009793390.012059110.01625870.01877050.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار هونغ كونغ
1 USD7.82435 HKD
5 USD39.12175 HKD
10 USD78.24350 HKD
20 USD156.48700 HKD
50 USD391.21750 HKD
100 USD782.43500 HKD
250 USD1956.08750 HKD
500 USD3912.17500 HKD
1000 USD7824.35000 HKD
2000 USD15648.70000 HKD
5000 USD39121.75000 HKD
10000 USD78243.50000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار أمريكي
100 HKD12.78060 USD
200 HKD25.56120 USD
300 HKD38.34180 USD
500 HKD63.90300 USD
1000 HKD127.80600 USD
2000 HKD255.61200 USD
2500 HKD319.51500 USD
3000 HKD383.41800 USD
4000 HKD511.22400 USD
5000 HKD639.03000 USD
10000 HKD1278.06000 USD
20000 HKD2556.12000 USD