دولار أمريكي إلى بيزو مكسيكي

تحويل USD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٧٬١٢٣٫٣٠ mxn

1.00000 USD = 17.12330 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:23 UTC
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USD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MXN
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Mexican Peso
1 USD17.12330 MXN
5 USD85.61650 MXN
10 USD171.23300 MXN
20 USD342.46600 MXN
50 USD856.16500 MXN
100 USD1712.33000 MXN
250 USD4280.82500 MXN
500 USD8561.65000 MXN
1000 USD17123.30000 MXN
2000 USD34246.60000 MXN
5000 USD85616.50000 MXN
10000 USD171233.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار أمريكي
1 MXN0.05840 USD
5 MXN0.29200 USD
10 MXN0.58400 USD
20 MXN1.16800 USD
50 MXN2.92001 USD
100 MXN5.84001 USD
250 MXN14.60003 USD
500 MXN29.20005 USD
1000 MXN58.40010 USD
2000 MXN116.80020 USD
5000 MXN292.00050 USD
10000 MXN584.00100 USD