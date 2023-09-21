يوان صيني إلى بيزو مكسيكي

تحويل CNY إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٬٣٣٩٫٤٧ mxn

1.00000 CNY = 2.33947 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:4 UTC
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CNY إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59621.437391.66220.9649518.2107
1GBP1.155611.23165102.3831.661061.920851.115121.0445
1USD0.93830.811919183.12651.348651.559580.905317.0864
1INR0.01128720.009767270.012029910.01622410.01876150.01089060.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mexican Peso
1 CNY2.33947 MXN
5 CNY11.69735 MXN
10 CNY23.39470 MXN
20 CNY46.78940 MXN
50 CNY116.97350 MXN
100 CNY233.94700 MXN
250 CNY584.86750 MXN
500 CNY1169.73500 MXN
1000 CNY2339.47000 MXN
2000 CNY4678.94000 MXN
5000 CNY11697.35000 MXN
10000 CNY23394.70000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Chinese Yuan RMB
1 MXN0.42745 CNY
5 MXN2.13724 CNY
10 MXN4.27448 CNY
20 MXN8.54896 CNY
50 MXN21.37240 CNY
100 MXN42.74480 CNY
250 MXN106.86200 CNY
500 MXN213.72400 CNY
1000 MXN427.44800 CNY
2000 MXN854.89600 CNY
5000 MXN2137.24000 CNY
10000 MXN4274.48000 CNY