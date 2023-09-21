ريال برازيلي إلى بيزو مكسيكي

تحويل BRL إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٣٬٥٠٨٫٠٥ mxn

1.00000 BRL = 3.50805 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 6:18 UTC
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BRL إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.4591.435411.659490.9576518.214
1GBP1.1576811.23165102.4071.661741.921151.1086521.0858
1USD0.939950.811919183.1461.34921.559820.9001517.12
1INR0.01130470.009764980.01202710.01622690.018760.01082610.205903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mexican Peso
1 BRL3.50805 MXN
5 BRL17.54025 MXN
10 BRL35.08050 MXN
20 BRL70.16100 MXN
50 BRL175.40250 MXN
100 BRL350.80500 MXN
250 BRL877.01250 MXN
500 BRL1754.02500 MXN
1000 BRL3508.05000 MXN
2000 BRL7016.10000 MXN
5000 BRL17540.25000 MXN
10000 BRL35080.50000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / الريال البرازيلي
1 MXN0.28506 BRL
5 MXN1.42529 BRL
10 MXN2.85058 BRL
20 MXN5.70116 BRL
50 MXN14.25290 BRL
100 MXN28.50580 BRL
250 MXN71.26450 BRL
500 MXN142.52900 BRL
1000 MXN285.05800 BRL
2000 MXN570.11600 BRL
5000 MXN1425.29000 BRL
10000 MXN2850.58000 BRL