دولار كندي إلى بيزو مكسيكي

تحويل CAD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١٢٬٦٨٤ mxn

1.00000 CAD = 12.68400 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:9 UTC
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CAD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064888.29851.434821.653670.957918.1992
1GBP1.1575411.23255102.2091.660861.914191.1088121.0664
1USD0.939150.811326182.9251.34751.553040.8996517.0917
1INR0.01132520.009783850.012059110.01624960.01872820.0108490.20611

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Mexican Peso
1 CAD12.68400 MXN
5 CAD63.42000 MXN
10 CAD126.84000 MXN
20 CAD253.68000 MXN
50 CAD634.20000 MXN
100 CAD1268.40000 MXN
250 CAD3171.00000 MXN
500 CAD6342.00000 MXN
1000 CAD12684.00000 MXN
2000 CAD25368.00000 MXN
5000 CAD63420.00000 MXN
10000 CAD126840.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار كندي
1 MXN0.07884 CAD
5 MXN0.39420 CAD
10 MXN0.78839 CAD
20 MXN1.57679 CAD
50 MXN3.94197 CAD
100 MXN7.88394 CAD
250 MXN19.70985 CAD
500 MXN39.41970 CAD
1000 MXN78.83940 CAD
2000 MXN157.67880 CAD
5000 MXN394.19700 CAD
10000 MXN788.39400 CAD