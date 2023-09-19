دولار كندي إلى جنيه إسترليني

تحويل CAD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٦٠٢٫١٠ gbp

1.00000 CAD = 0.60210 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:4 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

CAD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 GBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064788.29021.434741.653650.9577518.1987
1GBP1.1576811.2325102.2051.660861.914271.1087621.0669
1USD0.939250.811359182.9251.347551.553160.8996517.0928
1INR0.01132630.009784250.012059110.01625020.01872970.0108490.206124

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

CAD إلى USD

CAD إلى INR

CAD إلى EUR

CAD إلى GBP

CAD إلى PKR

CAD إلى AUD

CAD إلى CNY

CAD إلى PHP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار كندي / جنيه استرليني
1 CAD0.60210 GBP
5 CAD3.01050 GBP
10 CAD6.02099 GBP
20 CAD12.04198 GBP
50 CAD30.10495 GBP
100 CAD60.20990 GBP
250 CAD150.52475 GBP
500 CAD301.04950 GBP
1000 CAD602.09900 GBP
2000 CAD1204.19800 GBP
5000 CAD3010.49500 GBP
10000 CAD6020.99000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار كندي
1 GBP1.66086 CAD
5 GBP8.30430 CAD
10 GBP16.60860 CAD
20 GBP33.21720 CAD
50 GBP83.04300 CAD
100 GBP166.08600 CAD
250 GBP415.21500 CAD
500 GBP830.43000 CAD
1000 GBP1660.86000 CAD
2000 GBP3321.72000 CAD
5000 GBP8304.30000 CAD
10000 GBP16608.60000 CAD