ليف بلغاري إلى جنيه إسترليني

تحويل BGN إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
441.48 gbp

1.00000 BGN = 0.44148 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:59 UTC
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BGN إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.38021.434931.66060.9572518.2177
1GBP1.1580811.2319102.3551.661831.923191.1085721.0984
1USD0.94010.811754183.08751.3491.561160.8999517.1267
1INR0.01131480.009769870.012035510.01623590.01878930.01083140.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه استرليني
1 BGN0.44148 GBP
5 BGN2.20742 GBP
10 BGN4.41483 GBP
20 BGN8.82966 GBP
50 BGN22.07415 GBP
100 BGN44.14830 GBP
250 BGN110.37075 GBP
500 BGN220.74150 GBP
1000 BGN441.48300 GBP
2000 BGN882.96600 GBP
5000 BGN2207.41500 GBP
10000 BGN4414.83000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / لياف بلغاري
1 GBP2.26509 BGN
5 GBP11.32545 BGN
10 GBP22.65090 BGN
20 GBP45.30180 BGN
50 GBP113.25450 BGN
100 GBP226.50900 BGN
250 GBP566.27250 BGN
500 GBP1132.54500 BGN
1000 GBP2265.09000 BGN
2000 GBP4530.18000 BGN
5000 GBP11325.45000 BGN
10000 GBP22650.90000 BGN