ليف بلغاري إلى يورو

تحويل BGN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٥١١٫٢٩ eur

1.00000 BGN = 0.51129 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:59 UTC
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BGN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 EUR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.38021.434931.66060.9572518.2177
1GBP1.1580811.2319102.3551.661831.923191.1085721.0984
1USD0.94010.811754183.08751.3491.561160.8999517.1267
1INR0.01131480.009769870.012035510.01623590.01878930.01083140.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل لياف بلغاري / اليورو
1 BGN0.51129 EUR
5 BGN2.55647 EUR
10 BGN5.11293 EUR
20 BGN10.22586 EUR
50 BGN25.56465 EUR
100 BGN51.12930 EUR
250 BGN127.82325 EUR
500 BGN255.64650 EUR
1000 BGN511.29300 EUR
2000 BGN1022.58600 EUR
5000 BGN2556.46500 EUR
10000 BGN5112.93000 EUR
معدلات التحويل اليورو / لياف بلغاري
1 EUR1.95583 BGN
5 EUR9.77915 BGN
10 EUR19.55830 BGN
20 EUR39.11660 BGN
50 EUR97.79150 BGN
100 EUR195.58300 BGN
250 EUR488.95750 BGN
500 EUR977.91500 BGN
1000 EUR1955.83000 BGN
2000 EUR3911.66000 BGN
5000 EUR9779.15000 BGN
10000 EUR19558.30000 BGN