ليف بلغاري إلى دولار أسترالي

تحويل BGN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٨٤٨٫٩٤ aud

1.00000 BGN = 0.84894 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:55 UTC
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BGN إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37371.434771.660420.9574518.2146
1GBP1.1583511.23185102.3631.661891.923261.1090621.0979
1USD0.94030.811787183.0971.34911.561280.9002517.127
1INR0.01131560.009769150.012034110.01623520.01878860.01083370.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار أسترالي
1 BGN0.84894 AUD
5 BGN4.24469 AUD
10 BGN8.48937 AUD
20 BGN16.97874 AUD
50 BGN42.44685 AUD
100 BGN84.89370 AUD
250 BGN212.23425 AUD
500 BGN424.46850 AUD
1000 BGN848.93700 AUD
2000 BGN1697.87400 AUD
5000 BGN4244.68500 AUD
10000 BGN8489.37000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / لياف بلغاري
1 AUD1.17794 BGN
5 AUD5.88970 BGN
10 AUD11.77940 BGN
20 AUD23.55880 BGN
50 AUD58.89700 BGN
100 AUD117.79400 BGN
250 AUD294.48500 BGN
500 AUD588.97000 BGN
1000 AUD1177.94000 BGN
2000 AUD2355.88000 BGN
5000 AUD5889.70000 BGN
10000 AUD11779.40000 BGN