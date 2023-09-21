فورنت مجري إلى دولار أسترالي
تحويل HUF إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار أسترالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أسترالي
|2000 HUF
|8.56792 AUD
|5000 HUF
|21.41980 AUD
|10000 HUF
|42.83960 AUD
|15000 HUF
|64.25940 AUD
|20000 HUF
|85.67920 AUD
|30000 HUF
|128.51880 AUD
|40000 HUF
|171.35840 AUD
|50000 HUF
|214.19800 AUD
|60000 HUF
|257.03760 AUD
|100000 HUF
|428.39600 AUD
|150000 HUF
|642.59400 AUD
|200000 HUF
|856.79200 AUD
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Hungarian Forint
|1 AUD
|233.42900 HUF
|5 AUD
|1167.14500 HUF
|10 AUD
|2334.29000 HUF
|20 AUD
|4668.58000 HUF
|50 AUD
|11671.45000 HUF
|100 AUD
|23342.90000 HUF
|250 AUD
|58357.25000 HUF
|500 AUD
|116714.50000 HUF
|1000 AUD
|233429.00000 HUF
|2000 AUD
|466858.00000 HUF
|5000 AUD
|1167145.00000 HUF
|10000 AUD
|2334290.00000 HUF