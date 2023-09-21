فورنت مجري إلى دولار أسترالي

تحويل HUF إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٤٢٫٨٤ aud

1.00000 HUF = 0.00428 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:22 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

HUF إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 AUD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.65391.43941.661470.964218.3348
1GBP1.152811.22945102.1991.659331.915331.1115321.1362
1USD0.937650.813372183.1261.349651.557880.904117.1916
1INR0.01127980.009784810.012029910.01623620.01874110.01087630.206814

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

HUF إلى USD

HUF إلى EUR

HUF إلى GBP

HUF إلى CAD

HUF إلى SGD

HUF إلى ZAR

HUF إلى INR

HUF إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أسترالي
2000 HUF8.56792 AUD
5000 HUF21.41980 AUD
10000 HUF42.83960 AUD
15000 HUF64.25940 AUD
20000 HUF85.67920 AUD
30000 HUF128.51880 AUD
40000 HUF171.35840 AUD
50000 HUF214.19800 AUD
60000 HUF257.03760 AUD
100000 HUF428.39600 AUD
150000 HUF642.59400 AUD
200000 HUF856.79200 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Hungarian Forint
1 AUD233.42900 HUF
5 AUD1167.14500 HUF
10 AUD2334.29000 HUF
20 AUD4668.58000 HUF
50 AUD11671.45000 HUF
100 AUD23342.90000 HUF
250 AUD58357.25000 HUF
500 AUD116714.50000 HUF
1000 AUD233429.00000 HUF
2000 AUD466858.00000 HUF
5000 AUD1167145.00000 HUF
10000 AUD2334290.00000 HUF