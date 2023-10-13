匈牙利福林兌澳元匯率

以實時匯率將HUF兌換成AUD

10000 huf
42.95 aud

1.00000 HUF = 0.00430 AUD

12:9 UTC 市場匯率
關注此匯率發送匯款
在外國網站購物時慳得更多

HUF兌AUD走勢

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 AUD
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.052487.63291.439681.666110.954618.8775
1GBP1.1571411.2179101.4141.666091.928121.1046121.8462
1USD0.95020.821085183.26961.3681.583160.90717.9376
1INR0.01141120.009860570.012009210.01642860.01901240.01089230.215416

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將匈牙利福林兌換成to Australian dollars

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HUF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇AUD你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HUF兌AUD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

匈牙利福林熱門貨幣組合

HUF兌USD

HUF兌EUR

HUF兌GBP

HUF兌CAD

HUF兌SGD

HUF兌ZAR

HUF兌INR

HUF兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
匈牙利福林澳元兌換率
2000 HUF8.59094 AUD
5000 HUF21.47735 AUD
10000 HUF42.95470 AUD
15000 HUF64.43205 AUD
20000 HUF85.90940 AUD
30000 HUF128.86410 AUD
40000 HUF171.81880 AUD
50000 HUF214.77350 AUD
60000 HUF257.72820 AUD
100000 HUF429.54700 AUD
150000 HUF644.32050 AUD
200000 HUF859.09400 AUD
澳元匈牙利福林兌換率
1 AUD232.80300 HUF
5 AUD1164.01500 HUF
10 AUD2328.03000 HUF
20 AUD4656.06000 HUF
50 AUD11640.15000 HUF
100 AUD23280.30000 HUF
250 AUD58200.75000 HUF
500 AUD116401.50000 HUF
1000 AUD232803.00000 HUF
2000 AUD465606.00000 HUF
5000 AUD1164015.00000 HUF
10000 AUD2328030.00000 HUF