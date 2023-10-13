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1GBP1.1570711.21785101.4111.666021.92851.1046621.8604
1USD0.95010.821119183.27071.3681.583530.907217.95
1INR0.011410.009860840.01200910.01642830.01901670.01089460.215562

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匈牙利福林熱門貨幣組合

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匈牙利福林歐元兌換率
2000 HUF5.15744 EUR
5000 HUF12.89360 EUR
10000 HUF25.78720 EUR
15000 HUF38.68080 EUR
20000 HUF51.57440 EUR
30000 HUF77.36160 EUR
40000 HUF103.14880 EUR
50000 HUF128.93600 EUR
60000 HUF154.72320 EUR
100000 HUF257.87200 EUR
150000 HUF386.80800 EUR
200000 HUF515.74400 EUR
歐元匈牙利福林兌換率
1 EUR387.79000 HUF
5 EUR1938.95000 HUF
10 EUR3877.90000 HUF
20 EUR7755.80000 HUF
50 EUR19389.50000 HUF
100 EUR38779.00000 HUF
250 EUR96947.50000 HUF
500 EUR193895.00000 HUF
1000 EUR387790.00000 HUF
2000 EUR775580.00000 HUF
5000 EUR1938950.00000 HUF
10000 EUR3877900.00000 HUF