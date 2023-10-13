匈牙利福林兌英鎊匯率

以實時匯率將HUF兌換成GBP

10,000 huf
22.29 gbp

1.00000 HUF = 0.00223 GBP

12:12 UTC 市場匯率
關注此匯率發送匯款
在外國網站購物時慳得更多

HUF兌GBP走勢

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 GBP
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864251.052587.64241.439821.666670.954718.8924
1GBP1.1570711.21785101.4111.666021.92851.1046621.8604
1USD0.95010.821119183.27071.3681.583530.907217.95
1INR0.011410.009860840.01200910.01642830.01901670.01089460.215562

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將匈牙利福林兌換成to British pounds sterling

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HUF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇GBP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HUF兌GBP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

匈牙利福林熱門貨幣組合

HUF兌USD

HUF兌EUR

HUF兌GBP

HUF兌CAD

HUF兌SGD

HUF兌ZAR

HUF兌INR

HUF兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
匈牙利福林英鎊兌換率
2000 HUF4.45730 GBP
5000 HUF11.14325 GBP
10000 HUF22.28650 GBP
15000 HUF33.42975 GBP
20000 HUF44.57300 GBP
30000 HUF66.85950 GBP
40000 HUF89.14600 GBP
50000 HUF111.43250 GBP
60000 HUF133.71900 GBP
100000 HUF222.86500 GBP
150000 HUF334.29750 GBP
200000 HUF445.73000 GBP
英鎊匈牙利福林兌換率
1 GBP448.70100 HUF
5 GBP2243.50500 HUF
10 GBP4487.01000 HUF
20 GBP8974.02000 HUF
50 GBP22435.05000 HUF
100 GBP44870.10000 HUF
250 GBP112175.25000 HUF
500 GBP224350.50000 HUF
1000 GBP448701.00000 HUF
2000 GBP897402.00000 HUF
5000 GBP2243505.00000 HUF
10000 GBP4487010.00000 HUF