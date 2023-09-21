فورنت مجري إلى جنيه إسترليني

تحويل HUF إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٢٫٣٦ gbp

1.00000 HUF = 0.00224 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:26 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

HUF إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 GBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.62031.43911.661470.9638518.2975
1GBP1.152611.2287102.1461.658751.915061.1109421.0901
1USD0.93810.813868183.13351.351.55860.9041517.1646
1INR0.01128410.00978990.012028810.01623890.01874820.01087590.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

HUF إلى USD

HUF إلى EUR

HUF إلى GBP

HUF إلى CAD

HUF إلى SGD

HUF إلى ZAR

HUF إلى INR

HUF إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه استرليني
2000 HUF4.47234 GBP
5000 HUF11.18085 GBP
10000 HUF22.36170 GBP
15000 HUF33.54255 GBP
20000 HUF44.72340 GBP
30000 HUF67.08510 GBP
40000 HUF89.44680 GBP
50000 HUF111.80850 GBP
60000 HUF134.17020 GBP
100000 HUF223.61700 GBP
150000 HUF335.42550 GBP
200000 HUF447.23400 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Hungarian Forint
1 GBP447.19300 HUF
5 GBP2235.96500 HUF
10 GBP4471.93000 HUF
20 GBP8943.86000 HUF
50 GBP22359.65000 HUF
100 GBP44719.30000 HUF
250 GBP111798.25000 HUF
500 GBP223596.50000 HUF
1000 GBP447193.00000 HUF
2000 GBP894386.00000 HUF
5000 GBP2235965.00000 HUF
10000 GBP4471930.00000 HUF