فورنت مجري إلى جنيه إسترليني
تحويل HUF إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى جنيه إسترليني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه استرليني
|2000 HUF
|4.47234 GBP
|5000 HUF
|11.18085 GBP
|10000 HUF
|22.36170 GBP
|15000 HUF
|33.54255 GBP
|20000 HUF
|44.72340 GBP
|30000 HUF
|67.08510 GBP
|40000 HUF
|89.44680 GBP
|50000 HUF
|111.80850 GBP
|60000 HUF
|134.17020 GBP
|100000 HUF
|223.61700 GBP
|150000 HUF
|335.42550 GBP
|200000 HUF
|447.23400 GBP
|معدلات التحويل جنيه استرليني / Hungarian Forint
|1 GBP
|447.19300 HUF
|5 GBP
|2235.96500 HUF
|10 GBP
|4471.93000 HUF
|20 GBP
|8943.86000 HUF
|50 GBP
|22359.65000 HUF
|100 GBP
|44719.30000 HUF
|250 GBP
|111798.25000 HUF
|500 GBP
|223596.50000 HUF
|1000 GBP
|447193.00000 HUF
|2000 GBP
|894386.00000 HUF
|5000 GBP
|2235965.00000 HUF
|10000 GBP
|4471930.00000 HUF