جنيه إسترليني إلى دولار سنغافوري

تحويل GBP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
١٬٦٨٤٫٢٦ sgd

1.00000 GBP = 1.68426 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:56 UTC
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GBP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.15761.433541.654630.957218.2084
1GBP1.1583511.2315102.1221.660621.916731.1087721.0926
1USD0.940650.812018182.9251.348451.556420.900417.1276
1INR0.01134330.00979220.012059110.01626110.0187690.0108580.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار سنغافورة
1 GBP1.68426 SGD
5 GBP8.42130 SGD
10 GBP16.84260 SGD
20 GBP33.68520 SGD
50 GBP84.21300 SGD
100 GBP168.42600 SGD
250 GBP421.06500 SGD
500 GBP842.13000 SGD
1000 GBP1684.26000 SGD
2000 GBP3368.52000 SGD
5000 GBP8421.30000 SGD
10000 GBP16842.60000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / جنيه استرليني
1 SGD0.59373 GBP
5 SGD2.96866 GBP
10 SGD5.93732 GBP
20 SGD11.87464 GBP
50 SGD29.68660 GBP
100 SGD59.37320 GBP
250 SGD148.43300 GBP
500 SGD296.86600 GBP
1000 SGD593.73200 GBP
2000 SGD1187.46400 GBP
5000 SGD2968.66000 GBP
10000 SGD5937.32000 GBP