دولار أمريكي (USD)
الدولار هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. وهي العملة الأكثر تبادلا في العالم، يليها اليورو والين الياباني. الدولار الامريكي هو رمز العملة للدولار الامريكي وهو رمز برمز الدولار الامريكي وهو عملة ورقية عامل تحويل الدولار له 6 أرقام هامة.
اسم العملة
دولار أمريكي
رمز العملة
$
سعر الصرف USD
|KRW
|INR
|JPY
|CAD
|EUR
|GBP
|CNY
|MXN
|من USD
|1335.37000
|82.92500
|148.44500
|1.34775
|0.93965
|0.81159
|7.28790
|17.10760
|إلى USD
|0.00075
|0.01206
|0.00674
|0.74198
|1.06420
|1.23215
|0.13721
|0.05845
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.