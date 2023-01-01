دولار أمريكي (USD)

الدولار هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. وهي العملة الأكثر تبادلا في العالم، يليها اليورو والين الياباني. الدولار الامريكي هو رمز العملة للدولار الامريكي وهو رمز برمز الدولار الامريكي وهو عملة ورقية عامل تحويل الدولار له 6 أرقام هامة.