دولار أمريكي إلى ليو روماني

تحويل USD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٤٬٦٧٣٫١٢ ron

1.00000 USD = 4.67312 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 1:24 UTC
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USD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 RON
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655920.957718.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917411.1089621.0888
1USD0.94020.811985182.9251.348151.55690.900417.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877490.0108580.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Romanian Leu
1 USD4.67312 RON
5 USD23.36560 RON
10 USD46.73120 RON
20 USD93.46240 RON
50 USD233.65600 RON
100 USD467.31200 RON
250 USD1168.28000 RON
500 USD2336.56000 RON
1000 USD4673.12000 RON
2000 USD9346.24000 RON
5000 USD23365.60000 RON
10000 USD46731.20000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار أمريكي
1 RON0.21399 USD
5 RON1.06995 USD
10 RON2.13990 USD
20 RON4.27980 USD
50 RON10.69950 USD
100 RON21.39900 USD
250 RON53.49750 USD
500 RON106.99500 USD
1000 RON213.99000 USD
2000 RON427.98000 USD
5000 RON1069.95000 USD
10000 RON2139.90000 USD