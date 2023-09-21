يوان صيني إلى ليو روماني

تحويل CNY إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
638.71 ron

1.00000 CNY = 0.63871 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 8:6 UTC
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CNY إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.065788.58771.437471.662170.964318.2072
1GBP1.1558711.23195102.4071.661721.921471.114621.0475
1USD0.938250.811721183.12631.348851.55970.904817.0847
1INR0.01128820.009764920.012029910.01622650.0187630.01088460.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Romanian Leu
1 CNY0.63871 RON
5 CNY3.19353 RON
10 CNY6.38706 RON
20 CNY12.77412 RON
50 CNY31.93530 RON
100 CNY63.87060 RON
250 CNY159.67650 RON
500 CNY319.35300 RON
1000 CNY638.70600 RON
2000 CNY1277.41200 RON
5000 CNY3193.53000 RON
10000 CNY6387.06000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Chinese Yuan RMB
1 RON1.56566 CNY
5 RON7.82830 CNY
10 RON15.65660 CNY
20 RON31.31320 CNY
50 RON78.28300 CNY
100 RON156.56600 CNY
250 RON391.41500 CNY
500 RON782.83000 CNY
1000 RON1565.66000 CNY
2000 RON3131.32000 CNY
5000 RON7828.30000 CNY
10000 RON15656.60000 CNY