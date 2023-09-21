فرنك سويسري إلى ليو روماني

تحويل CHF إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٥٬١٩١٫١٤ ron

1.00000 CHF = 5.19114 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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CHF إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.657040.957418.2217
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.919091.1088121.1034
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557510.899917.1273
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878220.0108520.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Romanian Leu
1 CHF5.19114 RON
5 CHF25.95570 RON
10 CHF51.91140 RON
20 CHF103.82280 RON
50 CHF259.55700 RON
100 CHF519.11400 RON
250 CHF1297.78500 RON
500 CHF2595.57000 RON
1000 CHF5191.14000 RON
2000 CHF10382.28000 RON
5000 CHF25955.70000 RON
10000 CHF51911.40000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الفرنك السويسري
1 RON0.19264 CHF
5 RON0.96318 CHF
10 RON1.92636 CHF
20 RON3.85272 CHF
50 RON9.63180 CHF
100 RON19.26360 CHF
250 RON48.15900 CHF
500 RON96.31800 CHF
1000 RON192.63600 CHF
2000 RON385.27200 CHF
5000 RON963.18000 CHF
10000 RON1926.36000 CHF