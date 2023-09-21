فرنك سويسري إلى ين ياباني

تحويل CHF إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
164720 jpy

1.00000 CHF = 164.72000 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 2:14 UTC
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CHF إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434671.656780.957318.2198
1GBP1.1582111.2322102.181.661621.918871.1087621.102
1USD0.939950.811557182.9251.34851.557270.899817.1255
1INR0.01133480.009786630.012059110.01626170.01877920.01085080.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / ين ياباني
1 CHF164.72000 JPY
5 CHF823.60000 JPY
10 CHF1647.20000 JPY
20 CHF3294.40000 JPY
50 CHF8236.00000 JPY
100 CHF16472.00000 JPY
250 CHF41180.00000 JPY
500 CHF82360.00000 JPY
1000 CHF164720.00000 JPY
2000 CHF329440.00000 JPY
5000 CHF823600.00000 JPY
10000 CHF1647200.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / الفرنك السويسري
100 JPY0.60709 CHF
1000 JPY6.07091 CHF
1500 JPY9.10637 CHF
2000 JPY12.14182 CHF
3000 JPY18.21273 CHF
5000 JPY30.35455 CHF
5400 JPY32.78291 CHF
10000 JPY60.70910 CHF
15000 JPY91.06365 CHF
20000 JPY121.41820 CHF
25000 JPY151.77275 CHF
30000 JPY182.12730 CHF