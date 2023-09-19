كرونة نروجية إلى ين ياباني

تحويل NOK إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
13688 jpy

1.00000 NOK = 13.68810 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

NOK إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.662920.964518.3568
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120721.1656
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560550.905117.2267
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01882910.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / ين ياباني
1 NOK13.68810 JPY
5 NOK68.44050 JPY
10 NOK136.88100 JPY
20 NOK273.76200 JPY
50 NOK684.40500 JPY
100 NOK1368.81000 JPY
250 NOK3422.02500 JPY
500 NOK6844.05000 JPY
1000 NOK13688.10000 JPY
2000 NOK27376.20000 JPY
5000 NOK68440.50000 JPY
10000 NOK136881.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / كروني نرويجي
100 JPY7.30562 NOK
1000 JPY73.05620 NOK
1500 JPY109.58430 NOK
2000 JPY146.11240 NOK
3000 JPY219.16860 NOK
5000 JPY365.28100 NOK
5400 JPY394.50348 NOK
10000 JPY730.56200 NOK
15000 JPY1095.84300 NOK
20000 JPY1461.12400 NOK
25000 JPY1826.40500 NOK
30000 JPY2191.68600 NOK