Norveç kronundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile NOK → JPY çevirin

1.000 nok
14.244 jpy

1.00000 NOK = 14.24430 JPY

15:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855731.0774589.45091.453431.65190.94763518.3805
1 GBP1.1685911.2591104.5321.698461.930391.107421.4794
1 USD0.92810.794218183.02091.348951.533150.8795517.0593
1 INR0.01117930.009566480.012045210.01624830.01846710.01059430.205482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Japon Yeni
1 NOK14.24430 JPY
5 NOK71.22150 JPY
10 NOK142.44300 JPY
20 NOK284.88600 JPY
50 NOK712.21500 JPY
100 NOK1424.43000 JPY
250 NOK3561.07500 JPY
500 NOK7122.15000 JPY
1000 NOK14244.30000 JPY
2000 NOK28488.60000 JPY
5000 NOK71221.50000 JPY
10000 NOK142443.00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Norveç Kronu
100 JPY7.02034 NOK
1000 JPY70.20340 NOK
1500 JPY105.30510 NOK
2000 JPY140.40680 NOK
3000 JPY210.61020 NOK
5000 JPY351.01700 NOK
5400 JPY379.09836 NOK
10000 JPY702.03400 NOK
15000 JPY1053.05100 NOK
20000 JPY1404.06800 NOK
25000 JPY1755.08500 NOK
30000 JPY2106.10200 NOK