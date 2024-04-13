Brezilya realinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile BRL → JPY çevirin

1.000 brl
29.945 jpy

1,000 BRL = 29,95 JPY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Brezilya realinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

BRL → EUR

BRL → GBP

BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Japon Yeni
1 BRL29,94510 JPY
5 BRL149,72550 JPY
10 BRL299,45100 JPY
20 BRL598,90200 JPY
50 BRL1.497,25500 JPY
100 BRL2.994,51000 JPY
250 BRL7.486,27500 JPY
500 BRL14.972,55000 JPY
1000 BRL29.945,10000 JPY
2000 BRL59.890,20000 JPY
5000 BRL149.725,50000 JPY
10000 BRL299.451,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Brezilya Reali
100 JPY3,33944 BRL
1000 JPY33,39440 BRL
1500 JPY50,09160 BRL
2000 JPY66,78880 BRL
3000 JPY100,18320 BRL
5000 JPY166,97200 BRL
5400 JPY180,32976 BRL
10000 JPY333,94400 BRL
15000 JPY500,91600 BRL
20000 JPY667,88800 BRL
25000 JPY834,86000 BRL
30000 JPY1.001,83200 BRL