Singapur dolarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile SGD → JPY çevirin

1.000 sgd
111.445 jpy

1.00000 SGD = 111.44500 JPY

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.07789.39951.450561.651460.94739518.3652
1 GBP1.1696911.25975104.5691.696691.931691.1081621.4815
1 USD0.92850.793808183.00791.346851.533390.8796517.0522
1 INR0.01118570.009563050.01204710.01622560.01847280.01059720.205429

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Japon Yeni
1 SGD111.44500 JPY
5 SGD557.22500 JPY
10 SGD1114.45000 JPY
20 SGD2228.90000 JPY
50 SGD5572.25000 JPY
100 SGD11144.50000 JPY
250 SGD27861.25000 JPY
500 SGD55722.50000 JPY
1000 SGD111445.00000 JPY
2000 SGD222890.00000 JPY
5000 SGD557225.00000 JPY
10000 SGD1114450.00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Singapur Doları
100 JPY0.89730 SGD
1000 JPY8.97303 SGD
1500 JPY13.45955 SGD
2000 JPY17.94606 SGD
3000 JPY26.91909 SGD
5000 JPY44.86515 SGD
5400 JPY48.45436 SGD
10000 JPY89.73030 SGD
15000 JPY134.59545 SGD
20000 JPY179.46060 SGD
25000 JPY224.32575 SGD
30000 JPY269.19090 SGD